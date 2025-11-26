Роналду подарил часы своим товарищам по команде после победы Португалии в Лиге наций.
Звёздный форвард обрадовал футболистов национальной команды
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подарил часы всем своим товарищам по национальной команде, чтобы отпраздновать их триумф в нынешней Лиге наций, сообщает SIC Noticias.
40-летний нападающий Аль-Насра удивил своих товарищей по команде лимитированной серией выбранного аксессуара с гербом Португальской федерации футбола и трофеем Лиги наций. Роналду также позаботился о том, чтобы семья Диогу Жоты получила часы, предназначенные для него, который погиб в автокатастрофе в июле этого года.
Финал Лиги наций 2024/25 прошел прошлым летом, в котором Португалия победила Испанию (2:2, по пенальти – 5:3).