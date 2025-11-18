Павел Василенко

Криштиану Роналду встретится сегодня с Дональдом Трампом в Белом доме, сообщают американские и португальские СМИ. По той же информации, американский президент также примет саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

Португальская суперзвезда выразила желание встретиться с Трампом в недавнем интервью Пирсу Моргану.

«Он один из самых важных людей, с которыми я хочу встретиться. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет, если у меня будет такая возможность», – сказал 40-летний форвард.

В том же интервью CR7 добавил:

«Он один из тех людей, с которыми я хочу сесть и хорошо поговорить. Я хочу когда-нибудь с ним встретиться, он один из тех людей, которые мне нравятся, потому что он что-то делает, и мне это нравится. Дональд Трамп – один из тех людей, которые могут изменить мир».

Роналду выступает за Аль-Наср из Саудовской Аравии.