Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о значении нападающего Криштиану Роналду для национальной команды. Капитан пропустил последний матч отбора на чемпионат мира 2026 года из-за дисквалификации, но сборная Португалии уверенно разгромила Армению со счетом 9:1 и получила прямую путевку на Мундиаль.

Для Роналду всегда есть место в сборной. Жаль, что в этом матче его не было. Должно быть, он очень сожалеет, что не смог принять участие в игре, в которой заслуживал сыграть, — передает слова Марселу Ребелу де Соуза Al Nassr Zone.

Напомним, Криштиану Роналду был дисквалифицирован после красной карточки в предыдущем матче против Ирландии.