Президент Португалии о Роналду: «Для него всегда найдется место в сборной»
Криштиану пропустил последний матч команды из-за дисквалификации
около 1 часа назад
Кріштиану Роналду / фото - Getty
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о значении нападающего Криштиану Роналду для национальной команды. Капитан пропустил последний матч отбора на чемпионат мира 2026 года из-за дисквалификации, но сборная Португалии уверенно разгромила Армению со счетом 9:1 и получила прямую путевку на Мундиаль.
Для Роналду всегда есть место в сборной. Жаль, что в этом матче его не было. Должно быть, он очень сожалеет, что не смог принять участие в игре, в которой заслуживал сыграть, — передает слова Марселу Ребелу де Соуза Al Nassr Zone.
Напомним, Криштиану Роналду был дисквалифицирован после красной карточки в предыдущем матче против Ирландии.