Павел Василенко

Много споров вызвало интервью Пирса Моргана с Криштиану Роналду, в котором знаменитый португалец заявил, что победа на чемпионате мира его не очень волнует, и что этот трофей не определит его карьеру.

В отличие от него, «вечный соперник» аргентинец Лионель Месси считает победу на чемпионате мира высшим признанием в своей невероятной карьере. Об этом нападающий Интер Майами заявил на Американском бизнес-форуме.

«Это правда, что трудно объяснить чувства того момента. Трудно описать словами, что значил этот титул для моих товарищей по команде и для страны. Было понятно, как праздновала страна, какая нужда и желание, чтобы это повторилось после стольких лет. Для игрока победа на чемпионате мира – это высшее достижение. Это как для любого в своей профессии, любого профессионала – достичь вершины. После чемпионата мира больше ничего нет. Больше и желать нельзя. И к тому же, мне повезло достичь всего до этого. Это была отсутствующая часть. Это было похоже на завершение всей моей карьеры этим трофеем».

Напоминаем, что Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной в 2022 году в Катаре.