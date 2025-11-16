Сергей Разумовский

Киевское Динамо во время паузы на матчи национальных сборных сыграло контрольный спарринг с новичком УПЛ Эпицентром на собственной учебно-тренировочной базе. Уже на третьей минуте хозяева повели: после дальнего удара Владимира Бражко вратарь гостей Арсений Вавшко парировал перед собой, а Валентин Рубчинский первым оказался на добивании и открыл счёт. Вскоре Эдуардо Герреро замкнул головой подачу Владислава Бленуце, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

На 25-й минуте Эпицентр сравнял: после неудачного перехвата прострела Валентином Моргуном мяч достался Владиславу Супряге, который переправил его в пустые ворота. После перерыва бело-синие значительно добавили, создали ряд моментов и трижды попали в каркас, но гол упорно не приходил.

Лишь в конце игры Герреро разыграл штрафной и навесил высоко в штрафную площадку соперника, где Денис Попов выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку – 2:1. Динамо одержало победу и получило положительный импульс перед возобновлением чемпионата, где имеет серию из двух поражений подряд.

Контрольный матч

Динамо – Эпицентр 2:1

Голы: Рубчинский, 3, Попов, 89 – Супряга, 25

Динамо: Моргун, Вивчаренко, Тиаре, Буртник, Тимчик, Бражко, Буяльский, Рубчинский, Герреро, Огундана, Бленуце. На замену выходили: Кабаев, Пихалёнок, Попов, Дубинчак, Михайленко, Игнатенко, Диалло, Калонджи.

Эпицентр (стартовый состав): Вавшко, Григоращук, Климец, Кош, Джеоване, Кристин, Сидун, Миронюк, Себерио, Сифуентес, Супряга

Тем временем, уже сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий поединок за место в плей-офф. Следить за всеми перипетиями вокруг матча шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно на странице события Украина – Исландия на Xsport. Начало – в 19:00 по киевскому времени.