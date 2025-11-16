Павел Василенко

Сегодня на варшавском стадионе «Легия» состоится матч последнего тура группового этапа отборочного турнира к ЧМ-2026 Украина — Исландия (начало игры — в 19:00 по киевскому времени).

Как сообщает пресс-служба УАФ, сборная Украины выступит в желтом комплекте формы, а исландцы сыграют в синем.

Украина в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея семь очков. У Исландии столько же, она идет второй благодаря разнице мячей.

Чтобы выйти в плей-офф отбора ЧМ-2026 команде Сергея Реброва нужна только победа. Исландцев устроит ничья.