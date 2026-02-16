Павел Василенко

Киевское Динамо планировало кадровое усиление во время зимнего трансферного окна и рассматривало варианты с украинскими футболистами, которые выступают за границей. Одним из таких стал вратарь Жирона Владислав Крапивцов.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, бело-синие делали запрос относительно возможного перехода 20-летнего голкипера. Идея выглядела логичной: Крапивцов в настоящее время не имеет статуса основного в каталонском клубе, а вариант с арендой устроил бы все стороны. К тому же между руководством Динамо и агентом футболиста сохраняются корректные рабочие отношения.

Однако, договориться не удалось. Причиной стала кадровая ситуация в испанском клубе. После травмы основного вратаря Марк-Андре тер Штегена Жирона решила не ослаблять глубину состава и отказалась отпускать украинца даже на временных условиях.

Крапивцов перебрался в Испанию в январе 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он сыграл три матча, пропустив восемь мячей.

Контракт голкипера с каталонцами действует до лета 2029 года, а его ориентировочная трансферная стоимость, по открытым данным, составляет около 400 тысяч евро.