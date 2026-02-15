Киевскому Динамо не удалось оформить подписание перспективного венесуэльского защитника Романа Дэвиса, который проходил просмотр в клубе.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, представители бело-синих в результате не смогли прийти к согласию с клубом Универсидат Сентраль, который владеет контрактом футболиста.

Отмечается, что киевляне рассчитывали арендовать игрока на один сезон, тогда как венесуэльская сторона настаивала исключительно на полноценном трансфере.

Роман Дэвис провел в расположении юношеской команды Динамо более недели. За это время он принял участие в трех товарищеских матчах, в которых записал на свой счет пять результативных действий — два забитых мяча и три голевые передачи.

Ранее Динамо приняло важное решение относительно матча с Рухом.