Руководство Динамо рассмотрело официальный запрос относительно одного из ключевых полузащитников команды – Николая Шапаренко. Испанская Жирона проявила серьезный интерес к 27-летнему игроку, но предложенные условия не устроили киевский клуб, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, каталонский клуб предложил подписать Шапаренко бесплатно, обещая Динамо 25% от суммы следующего трансфера футболиста. Такой финансовый подход не нашел поддержки у руководства киевлян, и предложение было официально отклонено без дальнейших переговоров.

Позиция Динамо остается непоколебимой, особенно учитывая, что Шапаренко недавно продлил контракт с клубом на пять лет. Игрок защищает цвета киевлян с 2018 года и является одним из самых стабильных и опытных исполнителей команды.

В текущем сезоне УПЛ хавбек провел 11 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. За национальную сборную Украины Шапаренко провел 48 поединков.

Также, сорвался переход венесуэльского футболиста в Динамо.