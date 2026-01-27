Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Степанов досрочно покинет Нюрнберг, за который выступал на правах аренды, и вернется в леверкузенский Байер. Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Как сообщает источник, форвардом интересуются клубы второй Бундеслиги и команды из-за границы. В целом шесть команд проявляют интерес к игроку.

Окончательную позицию по будущему Степанова в Байере руководство клуба планирует определить в ближайшие дни.

В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в составе Нюрнберга, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.