Российский форвард досрочно вернется в клуб Бундеслиги
Журналист сообщил подробности
около 2 часов назад
Фото - ФК Нюрнберг
Украинский нападающий Артем Степанов досрочно покинет Нюрнберг, за который выступал на правах аренды, и вернется в леверкузенский Байер. Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Как сообщает источник, форвардом интересуются клубы второй Бундеслиги и команды из-за границы. В целом шесть команд проявляют интерес к игроку.
Окончательную позицию по будущему Степанова в Байере руководство клуба планирует определить в ближайшие дни.
В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в составе Нюрнберга, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.