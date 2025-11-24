Степанов получил практику в победном матче Нюрнберга. Видео
Преодолев Арминию
около 2 часов назад
Артем Степанов / Фото - ФК Нюрнберг
Форвард Нюрнберга и молодежной сборной Украины Артем Степанов принял участие в победном для команды Мирослава Клозе матче 13 тура Бундеслиги 2 против Арминии.
18-летний нападающий, который принадлежит Байеру, провел на поле 80 минут, в течение которых Нюрнберг обеспечил себе победу, позволившую обойти Арминию в турнирной таблице.
Бундеслига 2. 13 тур
Нюрнберг - Арминия
Голы: Любах, 48 (с пенальти), Беккер, 56
В этом сезоне Степанов сыграл за Нюрнберг 11 матчей во всех турнирах: 1 гол, 1 ассист.