Главный наставник Нюрнберга Мирослав Клозе рассказал, почему украинский нападающий Артем Степанов был отправлен выступать за молодежный состав U-23.

«Артем не получил много игрового времени во время своего международного турне в составе молодежной сборной, поэтому мы сознательно решили дать ему игровую практику в составе команды до 23 лет против сильного соперника.

Эта ситуация также была с ним четко обсуждена. Он провел очень достойный матч за команду U-23 и даже забил гол», – сказал тренер Нюрнберга в интервью Bild.