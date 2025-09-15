Клозе объяснил, почему Степанов сыграл за Нюрнберг-2
Тренер Нюрнберга прокомментировал ситуацию с украинцем
около 2 часов назад
Артем Степанов/фото: Нюрнберг
Главный наставник Нюрнберга Мирослав Клозе рассказал, почему украинский нападающий Артем Степанов был отправлен выступать за молодежный состав U-23.
«Артем не получил много игрового времени во время своего международного турне в составе молодежной сборной, поэтому мы сознательно решили дать ему игровую практику в составе команды до 23 лет против сильного соперника.
Эта ситуация также была с ним четко обсуждена. Он провел очень достойный матч за команду U-23 и даже забил гол», – сказал тренер Нюрнберга в интервью Bild.
Ранее сообщалось, что Степанов отметился спасительным голом за дубль Нюрнберга.
Поделиться