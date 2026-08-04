Свитолина поднялась на одну позицию, а где остальные украинки? Обновлён рейтинг WTA
Первая ракета Украины снова девятая
Элина Свитолина снова продвинулась в первой десятке мирового рейтинга WTA. По итогам последней недели украинская теннисистка поднялась на одну позицию и заняла девятое место.
Первая ракетка Украины обошла представительницу США Аманду Анисимову. Американка не выходила на корт после Уимблдона, поэтому не смогла защитить свои рейтинговые очки.
Свитолина стала единственной украинской теннисисткой из топ-100, улучшившей свое положение в мировой классификации за прошлую неделю. Остальные представительницы Украины в основном остались на прежних позициях. Наибольшее падение зафиксировала Юлия Стародубцева – она опустилась на три ступеньки.
Позиции украинок в топ-100 рейтинга WTA
9. Элина Свитолина – 4459 очков, +1 позиция;
11. Марта Костюк – 3925 очков;
43. Дарья Снигур – 1172 очка;
44. Александра Олейникова – 1171 очко;
54. Ангелина Калинина – 1072 очка;
65. Юлия Стародубцева – 1008 очков, –3 позиции;
87. Диана Ястремская – 867 очков.
Напомним, Свитолина и Костюк стартуют со второго круга турнира в Торонто.
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