Павел Василенко

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань делает первые кадровые шаги перед второй частью сезона, возвращая в первую команду легионера, который последние месяцы находился в тени. По информации ТаТоТаке, в заявке клуба на выездные учебно-тренировочные сборы значится правый защитник Гио Майсурадзе. Последние полгода 23-летний грузин выступал за Полесье-2, однако теперь получил шанс вновь проявить себя на высшем уровне.

В то же время ситуация с другими правыми защитниками житомирян остается открытой. Сообщается, что Энди Хадрой может быть переведен во вторую команду, фактически уступив место Майсурадзе. Что касается опытного Лукаса Тейлора, то бразилец недавно вернулся после лечения на родине и в настоящее время работает на клубной базе по индивидуальной программе, постепенно набирая форму.

Кроме Майсурадзе и Тейлора, подготовку к сезону в Украине уже начали и другие легионеры Полесья — молодые конголезцы Борель Томандзотто и Джерри Йока, который поразил результативностью в составе Полесья-2, забив 11 мячей в 17 матчах. Другие иностранные футболисты должны присоединиться к команде уже во время сборов в Марбелье.

Интересно, что зимой на Майсурадзе претендовал Черноморец. Одесский клуб рассматривал вариант аренды грузинского защитника на вторую часть сезона 2025/26, однако теперь Ротань, похоже, решил сделать ставку на футболиста в собственной команде.