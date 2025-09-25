Житомирское Полесье потерпело разгромное поражение в выездном матче 1/16 финала Кубка Украины, уступив Руxу со счетом 0:3. В этой встрече дебютировал за команду новый голкипер Георгий Бущан.

Главный тренер волков Руслан Ротань откровенно оценил игру бывшего вратаря Динамо, отметив, что ему стоит серьезно поработать над отдельными аспектами своей игры.

«Что касается Бущана, он только пришел к нам в команду. В первую очередь, мы работаем над тем, чтобы он понял наши принципы. Есть моменты игры ногами, над которыми нам еще предстоит много работать», – сказал Ротань на пресс-конференции.

Напомним, что Бущан перешел в Полесье на правах годовой аренды из саудовского Аль-Шабаба, за который успел провести 13 матчей и пропустить 28 мячей.

До переезда на Ближний Восток Георгий долгое время защищал ворота киевского Динамо, сыграв 177 встреч, в которых пропустил 164 гола и 72 раза сохранял свои ворота в неприкосновенности.