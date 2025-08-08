Тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился своими впечатлениями после убедительной победы своей команды над венгерским Пакшем (3:0) в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций.

«Эмоциональный матч. Я очень доволен, что есть и результат, и качество игры. Это, наверное, больше всего радует. Я сказал ребятам, что это только первый тайм. Нас в Венгрии ждет очень тяжелый матч. Если рассматривать сегодняшнюю игру в целом, то может показаться, что она была легкой по счету, но энергозатратной – 100%.

Сегодня было очень много борьбы, много подборов, но я доволен, что после того, как мы боролись, выигрывали вторые мячи, мы играли на мяче, расставлялись, были в структуре. Этот факт радует.

Единственное, что немного, я также сказал ребятам, расстроило то, что после 3:0 мы начали баловаться. Не развивать, а в каких-то моментах, которыми нужно было убивать эту игру, мы немного начали баловаться.

И этот факт немного разочаровывает. Но с другой стороны, ребята уже понимают, что они хотят получать удовольствие. Я думаю, что мы еще поговорим на эту тему», – сказал Ротань.