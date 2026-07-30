Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал в эфире MEGOGO о причинах поражения в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (1:2).

Очень тяжело, потому что когда ты не проходишь дальше в таких матчах, где ты должен побеждать, то, конечно, остается очень большой осадок. Как всегда после поражения, ты обязательно должен провести анализ, сделать выводы и двигаться дальше. Другого выхода нет. Конечно, моменты с пропущенными голами – могу снова повторить эти слова, которые я сказал после первой игры: мы не сделали выводы из предыдущих ошибок, поэтому сегодня мы не радуемся и не прошли дальше.

Понимаете, когда ты имеешь на протяжении всего матча, что в равных составах, что в большинстве такое преимущество, нужно, конечно, воплощать это в голы. Нужно быть агрессивным, нужно хотеть и, самое главное, – оценивать. Каждый игрок должен оценивать свою роль в команде. То, что мы детьми остались – мы 100 процентов остались, я это повторю еще раз.

Если это будет продолжаться дальше, если каждый игрок не сделает выводы, если каждый игрок не будет понимать важность каждой роли в команде… Есть мяч, есть роль у тебя – поэтому не занимайся ничем, кроме своей роли. Поэтому отсюда и эти детские ошибки, отсюда и такие обидные поражения.

Еще раз повторюсь: если нет понимания в этом, то нужно делать выводы и двигаться дальше. Но вы понимаете, что когда на этом акцентируется внимание, когда к этому не прислушиваются – значит не все в порядке в игровой дисциплине. Поэтому в отношении игровой дисциплины нужно более жестко действовать по отношению к игрокам.

Второй пропущенный? Опять повторюсь: это только анализ, только понимание каждым игроком важности эпизода, потому что в этих эпизодах нужно быть сильным, нужно быть с духом, нужно понимать: с мячом ты, без мяча – ты должен отрабатывать, ты должен помочь команде в моменте, в котором она допускает ошибку. К сожалению, сегодня как раз эти две ошибки и не позволили нам пройти дальше.

Конечно, Сарапий для нас – это ключевая фигура и, к сожалению, перед матчем он травмировался и не смог продолжить. Поэтому, конечно, для нас это потеря. Конечно, у нас есть конкуренция и следующий игрок, но такие ошибки были и на сборах. Поэтому очень обидно для меня, как тренера, что мы не до конца достучались. Конечно, что это поражение – на мне, я не смог до них достучаться, поэтому выводы буду тоже я делать.

Должен ли был рефери добавить больше времени? Нам так хотелось, но вы понимаете, что рефери сам видит, сам считает, сколько добавить времени, поэтому здесь мы не можем за что-то упрекать рефери. Я считаю, что нам нужно было во втором тайме, особенно, когда мы получили численное преимущество, лучше использовать его, двигать мяч. К сожалению, из-за того, что мы в большинстве не смогли качественнее контролировать мяч и иметь терпение, от этого возникают проблемы.

Конечно, если бы Эдик был на поле – это было бы лучше потому что коммуникация на футбольном поле и человек, который может расставить на поле, человек, который может повести за собой. К сожалению, в сегодняшнем матче у нас этого не было.

В раздевалке, конечно, все расстроены, все прекрасно понимают, что мы не прошли дальше, а имели все шансы пройти. И, к сожалению, о том, что я сказал в первом тайме, мы не сделали выводы. Мы не были единым коллективом, не были максимально сконцентрированы в тех моментах, когда нам забивали голы. Мы не были максимально сконцентрированы на игре с мячом, особенно, когда получили численное преимущество, поэтому сегодня имеем такой результат.