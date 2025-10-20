Павел Василенко

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань рассказал, почему в составе команды большое количество бывших футболистов киевского Динамо.

«Эти футболисты подходят под идею главного тренера. И давайте откровенно говорить – если взять рынок, то почти все топовые футболисты принадлежат Динамо или Шахтеру. Много лет не работает академия Днепра, поэтому такая сейчас ситуация», – сказал Ротань в интервью программе Футбол 360.

В настоящее время в первой команде и структуре Полесья находится 14 человек, которые были связаны с Динамо.

Подопечные Ротаня занимают пятое место в таблице УПЛ, имея 16 очков.

В следующем туре чемпионата Украины житомирская команда будет гостить у Оболони. Матч запланирован на 25 октября.