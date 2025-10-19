Ротань высказался о ничьей Полесья с Шахтером
Специалист подвел итоги игры с «горняками»
около 2 часов назад
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прокомментировал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:0).
«Я считаю, что каждая команда хотела победить, и это нормально, когда такая напряженность. Поэтому и на поле была такая борьба, боевая игра.
Мы должны от каждой игры идти к следующей. Проанализируем этот матч обязательно и уже будем смотреть следующую игру», – сказал Ротань в эфире УПЛ ТБ.
После девяти туров Полесье имеет в активе 16 зачетных баллов и занимает четвертую позицию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
В следующем туре команда Руслана Ротаня отправится в столицу Украины, где сыграет против киевской Оболони. Матч запланирован на 25 октября, начало игры в 18:00.