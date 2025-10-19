Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прокомментировал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:0).

«Я считаю, что каждая команда хотела победить, и это нормально, когда такая напряженность. Поэтому и на поле была такая борьба, боевая игра.

Мы должны от каждой игры идти к следующей. Проанализируем этот матч обязательно и уже будем смотреть следующую игру», – сказал Ротань в эфире УПЛ ТБ.