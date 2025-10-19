Полесье снова потеряло защитника
Защитник перенес операцию
около 1 часа назад
Фото - ФК Полесье
Житомирское Полесье потеряло центрального защитника из-за повреждения – Данило Бескоровайный перенес операцию по коррекции мениска.
Возвращение игрока к тренировочному процессу ожидается примерно через три-четыре недели, сообщает ТаТоТаке.
Сообщается, что повреждение мениска было диагностировано у Бескороваиного после контрольного матча с Колосом-2.
Напомним, что летом 2024 года центральный защитник получил тяжелую травму – разрыв крестообразной связки колена.
В нынешнем сезоне центральный Бескоровайный провел восемь матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
Полесье занимает четвертую позицию в турнирной таблице УПЛ, имея 16 набранных очков после девяти туров.