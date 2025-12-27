Павел Василенко

Тренера женской команды Валенсия B Фернандо Мартина было найдено мертвым вместе с тремя его детьми после катастрофы туристической лодки.

Фатальный инцидент произошел во время семейного отпуска испанского специалиста в Индонезии. В течение нескольких часов Мартин и его дети считались пропавшими без вести, однако впоследствии их тела были найдены. Информацию официально подтвердил футбольный клуб Валенсия в своем заявлении.

Трагедия произошла в четверг, 25 декабря, вблизи побережья Национального парка Комодо на востоке Индонезии. Туристическая лодка, на которой находилась семья, потерпела аварию и затонула. По предварительным данным местных СМИ, причиной могла стать механическая неисправность судна, а также сложные погодные условия в регионе.

Жену Фернандо Мартина и их младшую дочь удалось спасти из-под обломков лодки. Они были доставлены в безопасное место и получили необходимую помощь.

Индонезийские власти продолжают поисково-спасательную операцию. Сообщается, что еще четверо испанских туристов, которые находились на борту судна, все еще считаются пропавшими без вести.

Футбольное сообщество Испании выражает соболезнование семье погибшего тренера, а Валенсия объявила траур в связи с трагедией.