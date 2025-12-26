Павел Василенко

Ушел из жизни Жан-Луи Гассе – знаковая фигура французского футбола и многолетний помощник Лорана Блана. Он скончался в пятницу утром в возрасте 72 лет. Информацию о смерти тренера подтвердили его близкие соратники в комментарии изданию L’Équipe.

Гассе, бывший полузащитник, практически всю игровую карьеру провел в Монпелье. После завершения выступлений на поле он перешёл к тренерской деятельности, работая как главным тренером, так и ассистентом – в частности, в штабе Луиса Фернандеса.

Наиболее тесно его имя связано с Лораном Бланом. С 2007 по 2016 год они работали вместе, начав сотрудничество в Бордо. Именно тогда клуб завоевал чемпионский титул Лиги 1 в 2009 году, а также выиграл Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Как незаменимый соратник Блана, Гассе вместе с ним перешёл в сборную Франции, а затем – в Пари Сен-Жермен. В ПСЖ их тандем собрал значительную коллекцию трофеев: три чемпионства Франции, три Кубка лиги, два Кубка Франции и три Суперкубка. Их совместный путь завершился в июне 2016 года, когда оба покинули парижский клуб.

В январе 2017 года Гассе вернулся в Монпелье уже как главный тренер и сумел спасти команду от вылета. Затем он провёл два сезона в Сент-Этьене, а в 2022 году возглавил сборную Кот-д'Ивуара.

Его период работы со «Слонами» оказался нетипичным. После провального группового этапа Кубка африканских наций 2024 года, который проходил в Кот-д'Ивуаре, Гассе покинул пост. Его преемник, ассистент Эмерс Фае, сумел довести команду, которая едва вышла из группы с третьего места, до сенсационной победы на турнире.

Через месяц после ухода из сборной Гассе пригласил Марсель, где он завершал сезон, который для клуба закончился лишь восьмым местом. Хотя тренер объявил о завершении карьеры, впоследствии он вернулся, чтобы возглавить родной Монпелье и попытаться спасти его от вылета.

Однако после 21 матча стороны расторгли сотрудничество по взаимной договоренности, и клуб в итоге не смог избежать понижения до Лиги 2.