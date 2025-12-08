Бывший футболист Андерлехта и национальной сборной Бельгии Глен де Бук умер в возрасте 54 лет. Трагедия произошла в Антверпене в ночь на понедельник.

По информации семьи, Де Бук находился дома, когда внезапное и сильное кровоизлияние в мозг привело к резкому ухудшению состояния. После этого он впал в глубокую кому. Медики боролись за его жизнь, однако футболист ушел из жизни, так и не придя в себя.

Глен де Бук провёл 36 матчей за сборную Бельгии и отметился одним голом. После завершения игровой карьеры он работал тренером, возглавляя различные клубы. Последним местом его работы стал Кортрейк.

Напомним, ранее из жизни ушёл легендарный футболист Динамо Владимир Мунтян.