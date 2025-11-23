Рух завершил воскресную программу 13 тура УПЛ домашним поединком с Кудривкой. Матч во Львове завершился со счетом 4:2.

Хозяева к перерыву обеспечили себе преимущество в 2 мяча, которое умудрились растерять в начале второй 45-минутки. Кудривка в течение 5 минут смогла вернуться в игру.

Потеря очков в игре с дебютантом УПЛ не входила в планы руховцев, которые сумели выдержать удар и оформить вторую победу в этом сезоне.

УПЛ. 13 тур

Рух - Кудривка 4:2

Голы: Клавер, 14, Фаал, 29, 87 Квасница, 57 - Овусу, 46, Козак, 50

