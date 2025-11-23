В рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги ковалёвский Колос принимал киевское Динамо. Встреча на стадионе Колос в Ковалёвке завершилась для столичной команды поражением 1:2.

После этого неудачного результата директор медиа-департамента Динамо Андрей Шахов прокомментировал текущую ситуацию в клубе.

«Наверное, в истории каждого клуба бывают периоды, которые хочется скорее забыть. Перешагнуть этот неудачный этап и идти дальше. Наверное, сегодня это касается и нас.

Конструктивная критика заслужена. Конструктивная критика справедлива. Но давайте просто подождем, все плохое когда-нибудь заканчивается. День сменяет ночь, а победы – сменяют поражения», – написал Шахов в Инстаграме.