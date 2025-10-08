Павел Василенко

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим готов вернуть Тайрелла Маласию и дать ему шанс побороться за место в команде, сообщает The Sun.

Нидерландский защитник был одним из пяти игроков, которых исключили из состава летом и отправили тренироваться отдельно от основной группы, но он также единственный, кто все еще играет на «Олд Траффорд», поскольку Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Антони – все они ушли.

Также Маласией интересовались Рома, Эльче и клубы из Саудовской Аравии, но сделка так и не состоялась.

Левый защитник провел 550 дней, восстанавливаясь после травмы колена, включая две операции, но теперь ему может быть предоставлена новая возможность заслужить доверие своего тренера.