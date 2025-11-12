Адаптация защитника сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ проходит успешно и не вызывает беспокойства у руководства клуба, сообщает RMC Sport.

По данным источника, 23-летний футболист демонстрирует стабильную форму на тренировках и особенно выделился в матче Лиги чемпионов против Барселоны (2:1), что подтвердило правильность решения клуба подписать украинца летом.

В этом сезоне Забарный провел за ПСЖ 14 матчей, забил один гол. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее журналист выразил разочарование игрой Забарного в последних матчах ПСЖ.