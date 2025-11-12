Руководство ПСЖ подвело итоги первых недель Забранного в клубе
В состоянии парижан не беспокоятся по поводу игры украинца
Илья Забарный/фото: ПСЖ
Адаптация защитника сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ проходит успешно и не вызывает беспокойства у руководства клуба, сообщает RMC Sport.
По данным источника, 23-летний футболист демонстрирует стабильную форму на тренировках и особенно выделился в матче Лиги чемпионов против Барселоны (2:1), что подтвердило правильность решения клуба подписать украинца летом.
В этом сезоне Забарный провел за ПСЖ 14 матчей, забил один гол. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Ранее журналист выразил разочарование игрой Забарного в последних матчах ПСЖ.
