Руни похвалил Зинченко и Ноттингем Форест: «Я был ошеломлён»
Известный в прошлом футболист оценил прогресс Ноттингем Форест
около 20 часов назад
Легендарный английский футболист Уэйн Руни выразил своё мнение об игре Ноттингем Форест под руководством Анже Постекоглу.
«Я думаю, что мы уже увидели философию Анже – то, как он хочет играть. И игроки довольно быстро это приняли. Я был потрясен Ноттингем Форест в матче с Бернли. Ротация между Гиббсом-Вайтом, Дугласом Луисом и Андерсоном… Одновременно Зинченко занимал случайные позиции. Форест действовал напористо.
Думаю, Анже будет доволен прогрессом. Да, он был расстроен проигрышем Суонси, но, учитывая прогресс, который он наблюдал после матча с Арсеналом, он будет рад этому», – сказал Руни в эфире программы BBC Match of the Day.
