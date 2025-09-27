Легендарный английский футболист Уэйн Руни выразил своё мнение об игре Ноттингем Форест под руководством Анже Постекоглу.

«Я думаю, что мы уже увидели философию Анже – то, как он хочет играть. И игроки довольно быстро это приняли. Я был потрясен Ноттингем Форест в матче с Бернли. Ротация между Гиббсом-Вайтом, Дугласом Луисом и Андерсоном… Одновременно Зинченко занимал случайные позиции. Форест действовал напористо.

Думаю, Анже будет доволен прогрессом. Да, он был расстроен проигрышем Суонси, но, учитывая прогресс, который он наблюдал после матча с Арсеналом, он будет рад этому», – сказал Руни в эфире программы BBC Match of the Day.