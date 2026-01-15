Павел Василенко

Александр Зинченко может снова сменить клубную прописку в Английской Премьер-лиге уже во время зимнего трансферного окна. Украинский универсал, который сейчас выступает за Ноттингем Форест на правах аренды, оказался в сфере интересов сразу трех клубов АПЛ, сообщает Football Insider.

По информации источника, на 29-летнего футболиста сборной Украины претендуют Вест Хэм, Эвертон и Бернли. Все три команды имеют кадровые проблемы в обороне и рассматривают Зинченко как потенциальное усиление позиции левого защитника, учитывая его опыт и универсальность.

Ранее появлялись сообщения, что Ноттингем Форест не исключает возможности досрочного завершения аренды украинца. В текущем сезоне Зинченко провел за «лесников» 10 матчей в различных турнирах, однако результативными действиями пока не отмечался.

На данный момент Ноттингем Форест находится рядом с зоной вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком после 21 тура. В ближайшем матче чемпионата, 17 января в 19:30, команда будет принимать Арсенал, однако Зинченко не сможет принять участие в этой игре, так как его контракт принадлежит именно лондонскому клубу.