Зинченко на выход? Тренер Ноттингема прояснил ситуацию с арендованным украинцем
Его контракт принадлежит Арсеналу
около 3 часов назад
Александр Зинченко / Фото - Ноттингем Форест
Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч высказался о украинском легионере Александре Зинченко, который, по слухам, может покинуть клуб. Его слова приводит The Athletic.
Мы поговорили с игроком, четко дали ему понять его ситуацию, он осознает это, так что посмотрим, что будет дальше. Мы открыты с ним, он настоящий профессионал, он был таким, и я уверен, что он будет таким и впредь» - сказал Дайч.
Зинченко исключен из заявки Ноттингем Форест на Лигу Европы.
