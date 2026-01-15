Ноттингем Форест намерен досрочно прекратить арендное соглашение с украинским защитником Арсенала Александром Зинченко, также клуб исключил игрока из заявки на Лигу Европы. Об этом сообщает журналист Сами Мокбел в соцсети X со ссылкой на BBC.

По информации источника, контракт аренды не предусматривает механизма досрочного расторжения, так что ответственность за урегулирование ситуации полностью лежит на Ноттингем Форест. В то же время, отмечается, что состав Арсенала на вторую часть сезона уже сформирован, и в лондонском клубе не рассчитывают на возвращение украинца. Таким образом, прекращение аренды может оставить Зинченко без игровой практики на ближайшие полгода.

В сезоне 2025/26 Александр провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Арендное соглашение рассчитано до завершения текущего сезона. Летом 2026 года также истекает контракт Зинченко с Арсеналом.