Руй Кошта: «Престианьи - не расист»
Бенфика поддерживает одноклубника Трубина и Судакова
около 8 часов назад
Руй Кошта / Фото - ФК Бенфика
Президент Бенфики Руй Кошта высказался по поводу решения УЕФА дисквалифицировать полузащитника Джанлуку Престианни, которого обвиняют в расистских высказываниях в адрес форварда Реала Винисиуса Джуниора. Его слова приводит A Bola.
Престианни называют расистом, но он ни в коем случае не расист. Я могу это гарантировать. Я не могу знать, что было сказано, а что нет. Мы верим словам Престианни; более того, мы знаем игроков, которые у нас дома, - сказал Кошта.
