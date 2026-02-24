Атакующий полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни не поможет своей команде в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

УЕФА объявил о временном отстранении футболиста на один матч. Такое решение стало частью промежуточного отчета в рамках расследования событий первой встречи команд в Лиссабоне.

После того матча бразильский вингер "Реала" Винисиус заявил о проявлениях расизма со стороны аргентинца. Сам Престианни отрицал обвинения и подчёркивал, что соперник неправильно его понял.

В УЕФА подчеркнули, что предварительно установлены признаки дискриминационного поведения со стороны игрока "Бенфики". В то же время там уточнили, что временная дисквалификация не повлияет на окончательное решение дисциплинарных органов.

Это означает, что окончательный вердикт относительно наказания еще впереди, и вопрос заключается только в сроке возможной дисквалификации.