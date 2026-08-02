Сергей Разумовский

Черноморец избавился от всех трансферных банов. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Клубу сняли международные и внутренние ограничения на регистрацию новых футболистов. Благодаря этому Черноморец получил возможность оформлять переходы и заявлять новичков для участия в официальных матчах.

Одесситы уже официально подписали арендные соглашения с Владиславом Геричем из Динамо, Марьяном Фариной из Шахтера и Джерри Йокой из Полесья. Все трое футболистов находятся в процессе регистрации в Украинской Премьер-лиге и Украинской ассоциации футбола. Пресс-служба Черноморца уже подтвердила информацию об их подписании.

В ближайшее время в заявку команды также должен быть внесен Даниил Алефиренко. В данный момент клуб завершает технические процедуры, связанные с оформлением документов между Черноморцем и Колосом.

В то же время остается нерешенным вопрос о переходе Олега Пушкарева из Шахтера. Клубы продолжают переговоры, однако участие футболиста в ближайшем матче против Полесья в настоящее время маловероятно.

Также одесситы, скорее всего, не смогут рассчитывать на Джерри Йоку. Это связано с условиями его арендного соглашения между Черноморцем и Полесьем.

Именно против житомирян «моряки» сыграют в первом туре УПЛ. Матч запланирован на 2 августа, 13:00.