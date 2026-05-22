Сергей Разумовский

Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе Аль-Насра.

В матче заключительного, 34-го тура чемпионата Аль-Наср уверенно победил Дамак со счетом 4:1 и завоевал десятый чемпионский титул в своей истории.

Роналду стал одним из главных героев поединка, оформив дубль во втором тайме. Португальский форвард забил на 63-й и 81-й минутах, помогая своей команде окончательно решить вопрос о победителе матча.

Для 41-летнего нападающего эти голы стали очередным достижением в его выдающейся карьере. Теперь на его счету 973 забитых мяча: 831 гол на клубном уровне и 142 гола в составе национальной сборной Португалии.

В составе Аль-Насра также отличились Садио Мане и Кингсли Коман. Единственный гол Дамака забил Силла, реализовав пенальти на 58-й минуте.

Таким образом, Аль-Наср завершил сезон чемпионской победой, а Роналду впервые выиграл титул чемпиона Саудовской Аравии с клубом. Аль-Наср набрал 86 очков и опередил Аль-Хиляль на два балла.

Чемпионат Саудовской Аравии, 34-й тур

Аль-Наср – Дамак 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен.)