Бывший главный тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от игры команды Александра Шовковского против кипрской Омонии в Лиге конференций.

«Ох… Учитывая то, как последнее время Динамо играет, то перед матчем предчувствие недоброе. Ничего хорошего не ожидаю, совсем невнятно играет команда Шовковского.

Лет десять назад Динамо бы легко обыграло команду уровня Омонии даже дублем, но не сейчас. Мы совсем опустились… Даже больно об этом говорить. Сейчас наш уровень ниже команд с Кипра.

Верю, надеюсь, буду переживать. Как оно получится, не знаю, даже прогнозировать не берусь, хоть знаю, ты же спросишь. Мне бы хотелось увидеть победу Динамо со счетом 2:0.

А что им [динамовцам] терять? Пусть выходят и побеждают! Омония эта, что, соперник, которого нельзя одолеть? Можно. Будет самоотдача, и заряженность, будет и результат».