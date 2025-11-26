Главный тренер кипрской Омонии Хеннинг Берг рассказал о ожиданиях от матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций с киевским Динамо.

«Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча. Он очень важен против хорошей команды, которая, как и мы, стремится выйти в следующий раунд. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Этот матч важен для нас, как и предыдущие два. Против АПОЕЛ мы заслуживали победы, против Апполона не продемонстрировали лучшей игры, хотя были моменты для голов. Апполон смог забить, и в этом был лучше. Мы не были на своем высшем уровне. В двух последних матчах мы почти не подвергались угрозам, иногда футбол бывает таким. Мы еще не на половине чемпионата, наша цель – чтобы команда прогрессировала и становилась лучше», – цитирует Берга издание ThemaSports.