Ващук высказался о возможном увольнении Шовковского
Эксперт оценил перспективы наставника бело-синих
27 минут назад
Экс-защитник и капитан Динамо, а также эксперт Владислав Ващук в интервью сайту BLIK.ua оценил текущую работу главного тренера киевской команды Александра Шовковского.
«Я не вижу смысла в его освобождении. Александр Владимирович старается делать все так, как он видит. Шовковский хотел бы большего, но не все игроки Динамо выполняют его задания, поэтому нет результата.
А зачем он должен до них [игроков] стучаться? У футболистов есть действующие контракты, они хотят чего-то добиться в карьере. Александр Владимирович дает им какую-то информацию, настраивает их, и они должны показывать самоотдачу».
В настоящее время Динамо занимает седьмое место в УПЛ с 20 очками в 13 матчах.
1 декабря в 15:30 столичный клуб примет СК Полтава в чемпионате, а 27 ноября в 19:45 по киевскому времени подопечные Шовковского на выезде сыграют с кипрской Омонией в четвертом туре основного этапа Лиги конференций.