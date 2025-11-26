Экс-защитник и капитан Динамо, а также эксперт Владислав Ващук в интервью сайту BLIK.ua оценил текущую работу главного тренера киевской команды Александра Шовковского.

«Я не вижу смысла в его освобождении. Александр Владимирович старается делать все так, как он видит. Шовковский хотел бы большего, но не все игроки Динамо выполняют его задания, поэтому нет результата.

А зачем он должен до них [игроков] стучаться? У футболистов есть действующие контракты, они хотят чего-то добиться в карьере. Александр Владимирович дает им какую-то информацию, настраивает их, и они должны показывать самоотдачу».