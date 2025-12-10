Сабо: «Динамо проиграет. Хотелось бы, чтобы не разгромно»
Эксперт дал прогноз на ближайший поединок бело-синих
36 минут назад
Легендарный тренер Йожеф Сабо в комментарии сайту Sport-express.ua поделился ожиданиями от матча между киевским Динамо и итальянской Фиорентиной в рамках 5-го тура Лиги конференций.
«Как по мне, все в этой игре будет зависеть от того, какой состав на нее выставит главный тренер Фиорентины. У них совсем плохи дела во внутреннем чемпионате, на последнем месте находятся. Поэтому, возможно, против Динамо будет играть второй состав Фиорентины и это единственный шанс на то, что киевляне смогут зацепиться в этом матче хотя бы за ничью. Других вариантов не вижу.
Динамо проиграет. Хотелось бы, чтобы не разгромно… Думаю, счет будет 2:0 в пользу Фиорентины».
Матч Фиорентина – Динамо состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.