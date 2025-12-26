Сабо назвал лучшую команду в УПЛ в первой части сезона 2025/26
Эксперт дал четкий ответ
17 минут назад
Фото - ФК ЛНЗ
Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» ответил, какую команду считает лучшей в УПЛ в первой части сезона.
«Очень удивили результаты, которые показал ЛНЗ. Команда — гроза лидеров. Такое впечатление, что черкасчане никого не боялись, никого не замечали на своем пути, а от матча к матчу стабильно набирали очки. Чего только стоит разгром Шахтера (4:1). Да и Динамо они обыграли (1:0). На первом месте заслуженно».
ЛНЗ ушел на зимние каникулы на первом месте в таблице УПЛ, набрав 35 очков за 16 туров. Черкасская команда опережает Шахтер благодаря победе в очном противостоянии.
