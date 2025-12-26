Черкасский ЛНЗ активно действует на трансферном зимнем рынке. Клуб уже оформил переходы Артура Микитишина и Егора Твердохлеба, но на этом останавливаться не собирается.

По данным источника, следующим шагом ЛНЗ станет поиск нападающего за пределами Украины. Подписание футболиста этой позиции планируется после новогодних праздников.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков после 16 сыгранных матчей.