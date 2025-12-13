Павел Василенко

Известное французское издание FootMercato сообщило, что дисквалификацию с вингера лондонского Челси Михаила Мудрика могут снять уже 17 января.

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» отреагировал на эту новость.

«Не думаю, что Челси куда-то отдаст Мудрика, если с него действительно снимут дисквалификацию. Они же купили его за такие сумасшедшие деньги! Для чего? Чтобы теперь отдать в аренду? Вряд ли. Это, скорее всего, просто журналисты там что-то пишут. Дай Бог, чтобы Мудрику вообще дали разрешение вернуться в игру».

В последний раз в заявку Челси Мудрик попал 1 декабря в матче против Астон Виллы, после чего был отстранен от игры из-за обвинений в употреблении запрещенных препаратов.

Контракт украинского вингера с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.

В составе Челси Мудрик провел 73 поединка: десять забитых голов и восемь результативных передач.