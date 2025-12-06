Бывший главный тренер киевского Динамо Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» выразил свое мнение о румынском нападающем бело-голубых Владиславе Бленуце.

«Я не знаю, откуда его взяли и как взяли. Взяли в Динамо, а он не играет, сидит на скамейке, иногда выпускают, но ничего особенного он не показывает.

Дело в том, что он высокий и должен забивать головой, но для этого нужны подачи… На данный момент в Динамо вообще ничего нет. Так что нет разницы, кто там играет впереди.

Я ничего особенного не увидел в Бленуце, чтобы он мог стать основным игроком в Динамо. На мой взгляд, форвард должен открываться, двигаться, отрываться от центральных защитников, быть злобным и с поставленным ударом».