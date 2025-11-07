Нападающий Динамо Владислав Бленуце в матче Лиги конференций против боснийского Зриньски отличился дебютным голом за «бело-синих», установив окончательный счет встречи — 6:0. После игры футболист поделился своими впечатлениями от победы и первого забитого мяча в составе киевлян, его слова передает официальный сайт Динамо.

— Мы очень ждали этой победы. Хорошо поработали последние дни и действительно хорошо готовились к этой игре. И вот результат. Сейчас мы рады, но уже через три дня у нас будет следующий матч, очень важная игра в чемпионате. Наверное, уже в пятницу начнем подготовку к ней.

— Вы забили первый мяч за Динамо Киев. Ожидали сделать это сегодня?

— Да, ведь я очень серьезно готовился к игре. Я не знал, попаду ли в стартовый состав, но всегда был готов в любой момент выйти на поле с скамейки запасных и сделать все возможное, чтобы помочь команде. Этот гол я, наверное, ждал очень долго. Но сейчас время работать еще больше и, надеюсь, забить еще больше голов.

— Вы забили после подачи с углового. Это комбинация, которую отрабатывали на тренировках?

— Да, конечно. У нас есть тренеры, с которыми готовимся к каждому стандартному положению, к каждому эпизоду. Отрабатываем, как забить головой, с левой, с правой ноги, из всех возможных позиций, чтобы мяч оказался в воротах.

— Был ли этот гол особенным для вас?

— Обычный. В прошлом сезоне я забил пять или шесть мячей головой. Но мне больше нравится забивать ногами.

— Кому вы посвятили этот гол?

— Я посвятил его своей жене, которая беременна – мы ждем ребенка. Поэтому этот гол – для нее и для нашего будущего малыша.