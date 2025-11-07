Румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце отметился своим первым голом в составе столичного клуба. Это произошло в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций против боснийского Зриньски, который завершился уверенной победой киевлян со счетом 6:0.

Форвард появился на поле со скамейки запасных, заменив Эдуардо Герреро на 67-й минуте, а уже на 83-й поставил эффектную точку в матче. После подачи с углового Бленуце удачно сыграл на добивании и забил шестой гол в ворота соперника.

Владислав присоединился к Динамо в начале сентября этого года, подписав контракт с клубом. Трансфер Бленуце сопровождался скандалом, поскольку в своем ТикТоке Бленуце репостил видео с российским пропагандистом Соловьевым. Свою дебютную игру за бело-синих он провел 13 сентября в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги против Оболони, который завершился со счетом 2:2.