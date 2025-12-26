Сабо выбрал лучшего украинского легионера: «Недаром за него такие бешеные деньги заплатили»
Специалист объяснил свой выбор
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Известный тренер и эксперт Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» ответил, кого считает лучшим украинским легионером в первой половине текущей кампании.
«Конечно же, Забарный. Он играет максимально стабильно, как по мне, и при этом развивается. В отборе мяча он отлично играет, на втором этаже тоже. У него хорошее видение поля и пас. Не зря за него такие сумасшедшие деньги заплатили.
«С начала сезона разве что одну игру он немного провалил, когда получил красную».
Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро. За парижскую команду защитник провел 19 матчей и забил один гол.
Поделиться