Известный тренер и эксперт Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» ответил, кого считает лучшим украинским легионером в первой половине текущей кампании.

«Конечно же, Забарный. Он играет максимально стабильно, как по мне, и при этом развивается. В отборе мяча он отлично играет, на втором этаже тоже. У него хорошее видение поля и пас. Не зря за него такие сумасшедшие деньги заплатили.

«С начала сезона разве что одну игру он немного провалил, когда получил красную».