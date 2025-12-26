Партнёр Забарного в ПСЖ стал лучшим спортсменом Франции в 2025 году
Усман Дембеле получил признание
Нападающего ПСЖ Усмана Дембеле признали лучшим спортсменом Франции 2025 года по версии авторитетного издания L'Équipe.
28-летний футболист набрал 803 очка, обойдя пловца Леона Маршана с 661 баллом и представителя парусного спорта Чарли Далина, который получил 380 очков.
В десятку лучших спортсменов года также вошел другой игрок ПСЖ – форвард Дезир Дуе, который набрал 71 очко и занял девятое место.
В сезоне-2025/26 Дембеле провел 18 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач, а также стал обладателем Золотого мяча.
Ранее министр молодежи и спорта Украины сделал заявление относительно Забарного и Сафонова в ПСЖ.
