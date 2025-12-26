Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заблокировал возможный трансфер бразильского вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора, сообщает El Nacional.

Парижский клуб ранее внимательно следил за ситуацией вокруг 25-летнего футболиста, который до сих пор не продлил контракт с Реалом. В случае отсутствия нового соглашения мадридцы могут выставить игрока на продажу уже летом, однако ПСЖ не намерен включаться в борьбу за его подписание.

По информации источника, именно Луис Энрике убедил руководство отказаться от этой идеи. Испанский наставник сомневается, что Винисиус впишется в его тактическую модель, а также недоволен вкладом бразильца в игру в обороне. При этом президент клуба Нассер Аль-Хелаифи положительно оценивает качества вингера, однако решающей стала точка зрения главного тренера.

