Сабо: «Зинченко – свободный художник, а в отборе – ноль»
Эксперт сделал жесткое заявление
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» раскритиковал игру Александра Зинченко, который близок к переходу в Аякс.
«Зинченко никогда не был выдающимся игроком, он футболист среднего уровня, которых у нас много. Зинченко – свободный художник на поле, привыкший играть на чистых мячах, а в отборе – ноль. Он опускается все ниже. Сначала Ноттингем, теперь Аякс. Это показатель того, что он не тянет топ-уровень. Сейчас уже совсем другой футбол».
Зинченко в этом сезоне провел за Ноттингем 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.
