Украинский защитник Александр Зинченко в ближайшее время может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. Футболист находится в шаге от перехода в Аякс и уже на этой неделе должен пройти медицинский осмотр.

По информации Voetbal International, Ноттингем и лондонский клуб досрочно разорвали арендное соглашение, согласовав все финансовые детали. Это решение открыло путь для завершения трансфера 29-летнего украинца в амстердамский клуб.

Ожидается, что после медосмотра Зинченко подпишет контракт с Аяксом сроком на шесть месяцев. Клуб рассчитывает на его опыт и универсальность уже во второй половине сезона.

Напомним, на старте сезона 2025/26 Александр Зинченко покинул Арсенал и присоединился к Ноттингему на правах аренды. Тем не менее, английский клуб решил досрочно прекратить сотрудничество с украинским футболистом. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.